Lewis Hamilton se sentiu "um pouco nervoso" por poder sofrer uma repetição de uma falha no pneu como ocorreu em Silverstone, nos estágios finais de sua vitória no GP da Bélgica.

Hamilton dominou a prova em Spa-Francorchamps neste domingo para registrar sua quinta vitória na temporada de 2020, ampliando sua liderança no campeonato de pilotos para 47 pontos.

O piloto da Mercedes fez seu único pit stop da corrida depois de apenas 11 voltas, após um período inicial do safety car, o que o obrigou a fazer seus pneus duros durarem 33 voltas até o final da corrida.

Hamilton teve algumas ‘fritadas’ de pneus e relatou preocupações de que eles pudessem chegar ao final da corrida, sofrendo com uma vibração.

Isso deixou o seis vezes campeão mundial temendo uma repetição de sua falha na última volta do GP da Grã-Bretanha, que o fez cruzar a linha de chegada em três rodas.

“Não foi a corrida mais fácil, houve alguns momentos”, disse Hamilton. “Eu travei os pneus na curva 5 e comecei a sentir um pouco de vibração. As temperaturas dos pneus estavam caindo lentamente, não importa o quanto você estivesse acelerando, acho que conforme você perde borracha, começa a perder temperatura nos pneus.”

“Então foi um pouco difícil, mas estava tudo bem. Eu estava um pouco nervoso com a possibilidade de termos um cenário como Silverstone com aquela dianteira no final, então eu estava cuidando disso. Parece que o pneu tinha muita borracha, então talvez estivéssemos bem.”

Hamilton também exaltou o trabalho da equipe, que, segundo ele, não comemora vitórias, já pensando na próxima corrida.

“Eu sei que não é necessariamente o que todo mundo sempre quer ver, as Mercedes na frente, mas não importa quanto sucesso tenhamos, nós apenas mantemos nossa concentração.”

“Vamos voltar para o escritório agora, não há caras comemorando agora eles estão vendo como podemos vencer a próxima corrida. É uma mentalidade incrível de trabalhar em torno do meio ambiente e os caras continuam a aprendendo sobre nós mesmos e sobre o carro, como desenvolvemos e melhoramos nos finais de semana. Tenho 35 anos, indo para 36, ​​mas me sinto melhor do que nunca, então isso é positivo.”

