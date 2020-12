Max Verstappen confirmou a boa performance no circuito de Abu Dhabi e garantiu sua segunda vitória na temporada e a décima na carreira. Apesar disso, não conseguiu o vice-campeonato, pois Valtteri Bottas chegou em segundo e manteve a diferença para o holandês. Como Lewis Hamilton já havia conquistado título no GP da Turquia, o top 3 se manteve o mesmo de grande parte da temporada.

Na briga pelo quarto lugar de pilotos, Sergio Pérez conseguiu o posto mesmo sem completar a corrida. A diferença para o quinto colocado, Daniel Ricciardo, era de 13 pontos. O australiano conquistou sete e não alcançou o mexicano da Racing Point.

A disputa mais emocionante neste fim de temporada foi a do terceiro lugar no campeonato de construtores, que ficou com a McLaren, após o quinto e sexto lugares de Lando Norris e Carlos Sainz, respectivamente. O resultado representa um alívio financeiro para a equipe, que anunciou venda de parte do grupo antes da corrida.

Confira a classificação final do mundial de pilotos:

Mundial de construtores:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 573 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 44 25 29 7 33 2 Red Bull Racing 319 - 27 28 23 35 22 23 - 15 19 19 15 - 14 34 8 37 3 McLaren 202 26 13 2 10 2 9 6 30 8 - 10 8 10 15 22 13 18 4 Racing Point 195 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 8 20 - 40 1 5 Renault F1 Team 181 4 4 4 20 4 - 23 12 12 16 15 6 15 1 8 28 9 6 Ferrari 131 19 - 8 16 12 6 - - 5 8 6 13 10 27 1 - - 7 AlphaTauri 107 6 1 - 6 1 2 4 27 6 6 8 10 12 - 8 6 4 8 Alfa Romeo 8 2 - - - - - - - 2 - 1 - 3 - - - - 9 Haas F1 Team 3 - - 1 - - - - - - - 2 - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020 AO VIVO: Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: "Show" de Russell pode gerar problema para Mercedes?