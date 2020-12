Não deu para ninguém. Max Verstappen entregou uma performance dominante e se manteve na liderança do início ao fim no GP de Abu Dhabi, triunfando pela segunda vez na temporada 2020 da Fórmula 1.

Verstappen apresentou boa performance desde a sexta-feira, liderando o primeiro e o terceiro treinos livres. Na classificação do sábado, entregou uma volta espetacular na última tentativa, batendo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton para fazer a terceira pole de sua carreira. E, na corrida, não deu chances a nenhum de seus rivais para vencer pela 10ª vez na carreira.

Nas entrevistas após a corrida, Verstappen disse que foi um dia divertido e o modo ideal para terminar a temporada.

"Sim, foi divertido desde ontem. Mas hoje tivemos uma boa largada. E a partir daí, tivemos que cuidar dos pneus e o carro estava com um equilíbrio bom hoje. Foi um dia divertido. Fizemos basicamente tudo certo e sim, quando você larga na frente, consegue controlar o ritmo um pouco mais e isso torna a sua vida mais fácil".

Sobre a possibilidade de trocar pneus no final, Verstappen disse que ficou mais tranquilo ao ver a perda de rendimento das Mercedes.

"Sim, fiquei nervoso, mas também vi que eles começaram a ficar para trás e disso deixou tudo mais fácil. Claro, tive um pouco de tráfego com o pessoal de trás mas, no geral, foi uma corrida forte para a equipe".

Perguntado porque não fez 'zerinhos' após a corrida, ele falou que vai aproveitar a vitória e o pódio.

"Não quis. Eu gostei de ter vencido e vou aproveitar o pódio. Depois, vou aproveitar mais quando estiver em casa".

