O GP da Espanha de Fórmula 1 nos entregou uma prova caótica, que trouxe mudanças importantes nas classificações de 2022. O principal destaque é o fato da Red Bull assumir a liderança de ambos os Mundiais, passando a Ferrari entre os Construtores e com Max Verstappen vencendo e aproveitando o abandono de Charles Leclerc para abrir uma pequena vantagem entre os Pilotos.

Agora, é o holandês quem lidera, mas vê Leclerc ainda perto, já que a diferença antes do GP deste domingo era de 19 pontos para o monegasco. Entre os construtores, a situação é outra: graças à dobradinha, a Red Bull disparou em relação à Ferrari.

A Fórmula 1 volta à ação já na próxima semana com mais uma edição do GP de Mônaco, a sétima etapa da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP da Espanha:

Confira a situação do Mundial de Construtores após o GP da Espanha:

Pos Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 195 - 37 18 58 38 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 169 44 34 26 20 33 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Mercedes 120 27 11 27 12 18 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 McLaren 50 - 6 18 22 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Alfa Romeo 39 9 - 4 12 6 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Alpine 34 8 8 6 - 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 AlphaTauri 17 4 4 2 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Haas F1 Team 15 10 2 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 6 - - - 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

