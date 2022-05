Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen teve seus momentos de dificuldade, mas soube superá-los para vencer o GP da Espanha de Fórmula 1 deste domingo. O holandês comandou uma dobradinha da Red Bull, com Sergio Pérez em segundo, enquanto George Russell foi o terceiro.

Carlos Sainz foi o quarto, com Lewis Hamilton em quinto, mesmo com um toque na primeira volta que o deixou em último, enquanto Charles Leclerc abandonou com problemas no motor, cedendo a liderança do Mundial para o holandês.

A Fórmula 1 volta à ação já na próxima semana com mais uma edição do GP de Mônaco, a sétima etapa da temporada 2022. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

