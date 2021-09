Max Verstappen volta a ser líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. O holandês da Red Bull venceu a queda de braços estratégica contra Lewis Hamilton no GP da Holanda deste domingo, triunfando em casa, mas ele segue com o heptacampeão na sua cola.

Verstappen tem agora 224,5 pontos contra 221,5 de Hamilton, já que o britânico retomou a pontuação da volta mais rápida na última volta da corrida. Já Bottas chega ao terceiro lugar, à frente de Norris e Pérez.

Entre os construtores, a situação segue diferente. A Mercedes ainda é a líder do Mundial de Construtores, com o terceiro lugar de Bottas ajudando a aumentar a diferença para a Red Bull, que é agora de 12 pontos.

Já a Ferrari conseguiu abrir 12 pontos de diferença para a McLaren na luta pela terceira posição.

