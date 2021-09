O dia é laranja na Holanda. Max Verstappen venceu a batalha estratégica contra Lewis Hamilton e a Mercedes e triunfou em Zandvoort, no GP da Holanda de Fórmula 1 na frente de seu exército de fãs. Saudado como herói a partir do momento que desceu do carro, o piloto destacou a felicidade com a vitória.

Apesar da expectativa de uma vitória dominante, Verstappen teve que segurar os ímpetos de Hamilton, que fez bons stints com os pneus médios, chegando bem próximo do rival. Mas com desgaste no final, Verstappen conseguiu vencer com tranquilidade, reassumindo a liderança do Mundial, com apenas três pontos de vantagem.

Nas entrevistas após a corrida, Verstappen foi questionado o que a vitória em casa significa para ele.

"Como vocês podem ouvir, é incrível. As expectativas eram muito altas para este final de semana, e nunca é fácil cumprir isso. Claro, estou muito feliz por vencer aqui e assumir a liderança no campeonato. É um dia maravilhoso com todo o público, é incrível".

Questionado ainda se o dia foi perfeito ou se algo poderia ter ido melhor, ele diz que sai feliz com o resultado.

"É definitivamente um bom dia. O começo foi muito importante. Acho que fizemos isso bem. Então, claro, a Mercedes tentou dificultar a nossa vida. Mas rebatemos eles o tempo todo muito bem. Podemos sair muito felizes com toda a performance da equipe hoje".

