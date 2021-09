A Fórmula 1 chega à Rússia no fim de semana com o campeonato pegando fogo, com apenas cinco pontos separando Max Verstappen de Lewis Hamilton.

A má notícia para o holandês é que a pista de Sochi só viu uma equipe vencendo desde 2014: a Mercedes. Mas, a previsão do tempo é de chuva para domingo, o que pode mudar os rumos dos favoritos.

Para explicar tudo o que pode rolar, o TELEMETRIA traz mais uma vez Rico Penteado, que vai decifrar a corrida russa. O engenheiro brasileiro que esteve por quase duas décadas na F1 também vai responder as perguntas do público.

