Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 verá seus carros de volta à pista nesta semana, com o início da pré-temporada 2022, em Barcelona. Mas, antes, nove das 10 equipes do grid apresentaram oficialmente seus novos modelos, que prometem embaralhar a ordem do próximo campeonato.

Para deixar o fã bem situado, o Motorsport.com convocou mais uma vez o brasileiro Rico Penteado, que chefiou o departamento de motores da Renault na F1. Ele vai explicar o que viu até agora. Repórteres do Motorsport.com, Erick Gabriel e Carlos Costa estarão com o engenheiro no primeiro TELEMETRIA de 2022. Assista, curta, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades! ;D

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: