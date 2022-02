Carregar reprodutor de áudio

Ao longo da temporada de 2022, Fernando Alonso se tornará o piloto com o maior número de corridas na Fórmula 1, um recorde que hoje pertence a Kimi Raikkonen. Vinte e um anos após sua estreia na categoria, não há sinal de 'ferrugem' e ele não está apenas em ótima forma física, mas também com tanta fome quanto um jovem que aspira encontrar seu caminho.

Seria um grande erro colocá-lo hoje no estereótipo do competidor em fim de carreira, porque a motivação do espanhol de quarenta anos é a dos dispostos a tudo para alcançar o objetivos que têm em mente.

Obviamente, vai depender muito do A522 - novo carro da Alpine - e da unidade de potência que vai estrear em menos de dois dias em Barcelona, ​​e se o pacote técnico estiver no auge, os próximos e talvez últimos anos de Fernando na F1, temos certeza, não passará despercebida.

Você está às vésperas de sua segunda temporada consecutiva pela Alpine, como vê isso?

"O ano passado foi um período de transição para a equipe, considerando que se baseou muito no carro herdado da temporada de 2020. Ainda conseguimos alguns resultados fantásticos como a vitória de Esteban [Ocon] na Hungria e meu pódio no Catar."

"Este ano, no entanto, há muito otimismo, trabalhamos duro na fábrica durante a intertemporada e há muita confiança no ar. Não saberemos onde estão os adversários até que os carros andem pela primeira vez em Barcelona, ​​​​mas a espera a essas horas é, como sempre, muito especial, especialmente para todos aqueles que estiveram envolvidos no trabalho."

Você está confiante sobre os resultados que os novos regulamentos técnicos trarão?

"Estamos bem cientes do que pedimos quando essas regras estavam sendo feitas, ou seja, corridas mais equilibradas e carros que podem seguir mais de perto, especialmente nas curvas. Teremos que esperar mais um pouco e ver atingimos os objetivos, da minha parte nunca vou ficar contrariado com a ideia de ter corridas mais emocionantes."

"O esporte está caminhando na direção certa mesmo fora das pistas, graças à introdução de inovações como o teto orçamentário, agora esperamos que isso possa trazer um nivelamento de valores dentro de campo, sempre monitorando atentamente para que não haja um estouro."

Com qual parte do novo regulamento você está mais empolgado?

"As corridas mais próximas que os regulamentos visam podem ser muito importantes para o esporte. Nos anos anteriores, em muitas pistas, a única possibilidade de ultrapassar era nas retas usando o DRS, e às vezes nem assim."

"A ideia de poder seguir o carro à minha frente mais de perto mesmo nas curvas, bem… é muito empolgante, e deve tornar a guiada mais desafiante para nós pilotos."

Alpine A522 Photo by: Alpine

O que você achou do A522?

"É um carro muito diferente das gerações anteriores da F1. Há muitas simulações e análises no momento, mas saberemos mais após os testes. Além disso, minhas experiências e conhecimentos adquiridos no ano passado ao trabalhar no A521 foram úteis para configurar o A522 em um estilo que deveria me satisfazer."

Como está seu relacionamento com Esteban desde o último ano e para este?

"Antes de ingressar na Alpine em 2021, obviamente já conhecia Esteban, mas não pessoalmente. Ao longo da temporada passada ele se confirmou como um companheiro de equipe fantástico, é um cara com quem é muito fácil se dar bem e não vemos a hora de começar esta temporada. Poderemos compartilhar mais momentos juntos com o trabalho que nos espera na garagem."

F1 AO VIVO: Ferrari agressiva? Mercedes favorita? Rico Penteado avalia carros da temporada 2022 | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: