A Alpine correrá com uma versão invertida da pintura de seu novo carro de Fórmula 1 - o A522 - nas duas primeiras corridas da temporada de 2022, adotando um design majoritariamente rosa em homenagem à BWT.

No início de fevereiro, a empresa austríaca de tecnologia de água se juntou como seu novo patrocinador master para este ano, tendo sido anteriormente parceira de Aston Martin, Racing Point e Force India.

A Alpine revelou a pintura de seu novo carro, o A522, em um evento de lançamento na segunda-feira (21) antes de sua estreia na pista na próxima terça. O design combina a clássica cor azul da equipe com o rosa marcante da BWT, que está na asa dianteira, nos sidepods e na asa traseira do carro.

A versão invertida será utilizada no Bahrein e na Arábia Saudita, tornando-a em um layout rosa com o azul na parte traseira. Não é muito diferente do modelo usado por Force India e Racing Point quando a BWT estava lá como patrocinadora principal em 2018-20.

"Meu grande sonho é fazer tudo em rosa", disse o chefe da empresa, Andreas Weissenbacher, no lançamento do A522. "Em rosa, será mais brilhante. A Alpine tornou isso possível e será surpreendente e é um momento emocionante para mim. Obrigado novamente, vocês tocaram meu coração."

"É muito mais do que uma cor, isso representa uma grande missão de tornar o mundo um pouco melhor todos os dias", acrescentou

Fernando Alonso e Esteban Ocon, que correrão pela Alpine, apareceram no lançamento vestindo seus novos macacões azul e rosa, parte fundamental da nova identidade da equipe.

O francês já competiu pela Force India quando a BWT era a patrocinadora, enquanto o recém-nomeado chefe da escuderia, Otmar Szafnauer, esteve encarregado do antigo time durante sua parceria com o grupo.

O A522 fará sua primeira corrida em pista em um dia de filmagens no Circuito de Barcelona amanhã, antes do início dos testes de pré-temporada na próxima em 23 de fevereiro.

