A Fórmula 1 volta com tudo no fim de semana e com ela o programa que abre as portas do evento da maior categoria do automobilismo mundial. O GP de Portugal é o principal assunto do TELEMETRIA, com Rico Penteado.

O ex-engenheiro da Renault na F1 vai destrinchar os segredos da pista em Portimão, além de abordar assuntos que estão quentes na categoria, como a oficialização das corridas classificatórias aos sábados ainda em 2021. O programa também repercute as mudanças no calendário de 2021, com o cancelamento do GP do Canadá e a volta da Turquia.

O TELEMETRIA tem a apresentação de Carlos Costa e também os comentários de Guilherme Longo, além da participação do público, que pode fazer perguntas ao renomado especialista.

