Pelo segundo ano consecutivo, o grid da Fórmula 1 não correrá em Montreal. A categoria confirmou nesta quarta-feira (28) o cancelamento do GP do Canadá por conta de entraves surgidos por conta da pandemia. E, no seu lugar, já foi anunciado o retorno da Turquia.

A etapa, que estava agendada para 13 de junho, uma semana após o GP do Azerbaijão como a segunda parte de uma rodada dupla, já era uma incógnita há algum tempo e sua remoção do calendário de 2021 já era esperada.

As normas rígidas implementadas pelo governo canadense para o à pandemia acabaram criando diversos problemas logísticos que tornaram inviável a realização do evento.

Como a pista é um local semipermanente, o trabalho de preparação precisa começar com várias semanas de antecedência e, portanto, a decisão precisaria ser tomada mais cedo do que em outros locais.

Um dos grandes problemas que a F1 enfrentava era a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para todos que entram no país. Com o GP do Azerbaijão marcado para apenas cinco dias antes do primeiro treino livre, apenas isso já inviabilizava a realização do evento.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, escreveu ao governo canadense no mês passado pedindo isenções de quarentena enquanto explicava as medidas que a categoria tomou para outras corridas e que poderiam ser aplicadas em Montreal.

A F1 chegou a propor inclusive a criação de uma bolha, como a feita no GP de Abu Dhabi do ano passado, com o paddock todo viajando em voos fretados e se hospedando em hotéis reservados. Mas o governo local não viu a proposta como algo prático, já que envolveria também a quarentena dos funcionários de hotéis e todos os envolvidos com a etapa.

Outro gargalo entre a F1 e os governos de Montreal, Québec e Ottawa era a realização do evento com portões fechados. A categoria espera contar com público na maioria dos eventos em 2021, principalmente para evitar grandes perdas financeiras como a vista em 2020, mas as autoridades sanitárias do país foram contra desde o início.

Em contrapartida, a F1 pediu uma vultosa compensação caso o GP fosse realizado sem a presença de fãs, de R$34 milhões, para evitar que a categoria e a organização terminassem no vermelho. Esse valor seria um adicional aos R$140 milhões que os três governos já desembolsariam com o evento, incluindo royalties, a construção do Circuito Gilles Villeneuve e a operação necessária durante o fim de semana.

Independente da situação para a etapa deste ano, a F1 possui um contrato de longo prazo com o governo do Canadá para a manutenção do GP pelo menos até 2029.

