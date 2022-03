Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de volta e se teremos corrida da maior categoria do automobilismo mundial, temos o TELEMETRIA, o programa que abre as portas do fim de semana, com a presença ilustre de Rico Penteado, o engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas.

Nesta edição, ele comenta o que viu nos testes de pré-temporada da F1 e analisa as possibilidades dos pilotos e equipes para o GP do Bahrein no fim de semana.

O TELEMETRIA tem a apresentação de Erick Gabriel e conta com a participação de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

