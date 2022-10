Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora de acelerar novamente! Neste fim de semana, a Fórmula 1 volta ao Circuito das Américas para mais uma edição do GP dos Estados Unidos. E o TELEMETRIA abre a cobertura do Motorsport.com de uma das provas mais adoradas pelos pilotos nos últimos anos.

Rico Penteado, que gerenciou por muitos anos o programa de motores da Renault na F1, estará ao vivo conosco tirando todas as suas dúvidas sobre o circuito texano, projetando ainda o que pode acontecer na prova deste domingo, que pode render à Red Bull o título do Mundial de Construtores.

O Telemetria é apresentado por Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com.

Confira abaixo o Telemetria de 19/10, sobre o GP dos Estados Unidos:

