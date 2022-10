Carregar reprodutor de áudio

Desde a expansão da Fórmula 1 em um país com tanto poder aquisitivo quanto os Estados Unidos, as equipes, os pilotos e a própria Liberty Media colocaram seu interesse nos fãs norte-americanos, que viram a série documental da Netflix, Drive to Survive, como um sucesso na telinha. Graças a isso, o calendário do categoria sediará três testes em seu território, Miami, Austin e a novidade de Las Vegas com sua corrida acontecendo no sábado pela primeira vez desde 1985.

Por isso, uma equipe tão lendária quanto a Williams quis homenagear os torcedores americanos. Por meio de um vídeo em suas redes sociais, a equipe revelou, em um showcar, a decoração que exibirá na prova do Circuito das Américas, mais conhecido como COTA.

Esta será uma oportunidade única para a equipe inglesa atrair adeptos, já que, além disso, na primeira sessão de treinos livres vão utilizar o piloto local de Fórmula 2, Logan Sargeant, num dos seus carros. Sargeant que aparece como opção do time para assumir o assento titular na próxima temporada, como companheiro de equipe de Alex Albon, substituindo Nicholas Latifi que deixa a categoria no fim desta temporada.

O carro que a Williams apresentou é o carro da temporada 2018, o FW41, e embora não seja aquele com o qual competirão, terão uma modificação de qualquer maneira, pois mudarão seu logotipo habitual 'W' pela mesma letra porém formada pelos nomes de vários fãs que participaram de um sorteio recentemente.

Além disso, quem quiser se aproximar da hospitalidade da equipe na cidade do Texas poderá desfrutar de mais atividades, como conhecer os pilotos, ver o FW44, ganhar prêmios diferentes, experimentar simuladores e jogar o F1 Manager 22.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: