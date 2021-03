Após ficar sem os direitos de transmissão da Fórmula 1, que passará na tela da Band em 2021 e 2022, a Globo dispensou o comentarista e ex-piloto Luciano Burti, além do gerente de esportes a motor, Alfredo Bokel.

A confirmação das dispensas ocorreu nesta segunda-feira (15), informou o UOL. Assim, a emissora deixa de contar com os serviços de Burti, que comentava automobilismo no grupo desde 2004, e de Bokel, que também trabalhava com o portfólio de lutas do grupo.

"Luciano Burti e Alfredo Bokel não fazem mais parte do Esporte da Globo", informou a Comunicação do Grupo Globo em breve comunicado. O gerente de esportes a motor e lutas havia trabalhado por 21 anos na emissora e era "muito ligado ao narrador Galvão Bueno, que lhe deu as primeiras oportunidades na carreira", informou o UOL. O dirigente atuava na área de automobilismo desde 2012.

"Passei 21 dos meus 42 anos no Grupo Globo. Metade da minha vida. Fui prestador de 2000 a 2006 e contratado de 2006 a 2021. O que sou como jornalista e gestor devo à maior empresa de Comunicação da América Latina. Gratidão eterna", disse Bokel nas redes sociais.

Já Burti, bastante ligado às transmissões de F1 na Globo, tem sua saída justificada justamente pela ida da categoria máxima do automobilismo para a Band, que contratou seus ex-colegas Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone, Max Wilson e Mariana Becker.

PRÉ-TEMPORADA F1: VERSTAPPEN é o mais rápido e HAMILTON tem PROBLEMAS com MERCEDES; veja RAIO-X

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.