A Red Bull pode ter saído dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein como a 'vencedora', mas a equipe secundária AlphaTauri também chamou a atenção com seu desempenho no domingo (14).

Yuki Tsunoda foi capaz de garantir o segundo lugar na classificação geral graças a algumas voltas rápidas no final da noite de domingo no Bahrein, terminando a apenas 0s093 do melhor tempo de Max Verstappen.

Este foi um desempenho que atraiu olhares em todo o paddock, não apenas para o quanto o novo carro da AlphaTauri está bom, mas também para a bela atuação de Tsunoda antes mesmo de sua estreia na F1 no próximo final de semana.

Mas, afinal, havia um truque secreto por trás dos esforços do novato no final do teste no domingo?

Alguns telespectadores com olhos de águia notaram que Tsunoda parecia estar ativando o DRS (Sistema de Redução de Arrasto) muito, muito antes do normal durante suas simulações de classificação.

A zona DRS final no Bahrein na reta principal começou a 170m da saída da Curva 15 no ano passado. A imagem do tweet acima mostra que Tsunoda havia ativado o DRS muito antes.

Essa atuação não se limitou a uma única volta, já que o piloto da AlphaTauri ativava regularmente o DRS no lado esquerdo de seu volante assim que endireitava o carro na saída do complexo final das curvas 14/15.

Os dados também apontam para o uso do DRS muito antes ao normalmente permitido. Tsunoda superou confortavelmente o limite de velocidade no último dia de testes da pré-temporada com uma velocidade máxima de 322 km/h, terminando 3 km/h à frente da Ferrari de Charles Leclerc.

Lando Norris, da McLaren, também fez um comentário atrevido no Instagram no final do dia depois que o piloto japonês publicou que havia tido um “dia muito tranquilo com simuladores de corrida e corridas curtas”. Norris comentou: “How's the DRS” ('Como está o DRS'em português) junto com um emoji de rosto sorridente.

Como o teste de pré-temporada não é um final de semana oficial de corrida, não há restrições sobre onde o DRS pode ser usado nas voltas, não limitando os pilotos às três zonas usadas no ano passado. Isso significa que as voltas de Tsunoda permanecem completamente válidas.

Também não deve ser minimizado o quanto a AlphaTauri foi bem durante os testes de pré-temporada. Questionado pelo Motorsport.com sobre a exibição impressionante do estreante da AlphaTauri, Norris respondeu: “Gosto de como você diz realmente impressionante - ele é um bom piloto! Não acho nenhum choque nisso."

“A AlphaTauri parece forte. Eu acho que olhando para os onboards e vendo os dados que podemos ver, eles parecem ter um carro muito forte. Parece muito bom de guiar. Bom em todas as condições."

“Posso dizer que, só de olhar, o carro da AlphaTauri parece forte. Parece que acabaram de passar alguns dias limpos, foram bem em todas as corridas que fizeram, nas corridas longas também, quando todos sabem que estarão com combustível alto, e assim por diante. Eles parecem fortes."

Tsunoda pode se entusiasmar com seu desempenho no último dia, especialmente com a quilometragem após sofrer alguns contratempos nos primeiros dois dias.

“Foi um dia realmente muito bom, bom progresso, sem problemas”, disse o piloto da AlphaTauri.

“Eu apenas me concentrei na minha pilotagem. Nos últimos dois dias, tivemos um pouco de azar, mas hoje juntamos tudo e acho que a parte mecânica e a Honda fizeram um trabalho muito, muito bom e não houve problemas."

“Para a minha aprendizagem, fiz uma simulação completa de corrida para a gestão dos pneus. Eu dei um bom passo à frente e tive bons dados no Bahrein, então foi bom", concluiu.

