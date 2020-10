TELEMETRIA: ‘Fico’ de Gasly, aniversário de Ecclestone e tudo sobre a F1 em Ímola com Rico Penteado

O TELEMETRIA chega para analisar o que pode acontecer em Ímola no fim de semana, com a participação sempre especial de Rico Penteado, ex-engenheiro de motor da Renault na F1 por quase duas décadas.

Além disso, a equipe do Motorsport.com também vai comentar os assuntos do momento, como a confirmação da permanência de Pierre Gasly na AlphaTauri, o aniversário de 90 anos de Bernie Ecclestone e outras pautas que bombam a maior categoria do automobilismo mundial.

