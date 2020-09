Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega à décima etapa da temporada 2020 com o GP da Rússia, em Sochi. No domingo, o hexacampeão Lewis Hamilton tentará entrar para a história da categoria como um dos maiores vencedores da elite do esporte a motor.

O piloto britânico da Mercedes busca seu 91º triunfo na F1, a fim de igualar a marca do heptacampeão Michael Schumacher, alemão que detém o maior número de títulos e de vitórias na atração máxima do automobilismo mundial.

Na tabela abaixo, o Motorsport.com mostra os horários das sessões livres, do treino classificatório e da corrida da F1 neste fim de semana em Sochi. Veja também a programação em nosso canal no YouTube, com toda a cobertura de mais um GP da Rússia:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 5h Canais SporTV Treino Livre 2 Sexta-feira 9h Canais SporTV Treino Livre 3 Sábado 6h Canais SporTV Treino Classificatório Sábado 9h Canais SporTV Corrida Domingo 8h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 10h45 YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 05h20 YouTube da F1 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

