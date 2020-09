O CEO da Renault, Luca de Meo, está instalando um espírito dentro da equipe da Fórmula 1 que tem semelhanças com a história por trás do filme 'Ford vs Ferrari', avaliou o chefe do time Cyril Abiteboul.

As ambições da Ford na década de 1960, quando a empresa americana construiu o Ford GT40 para enfrentar e eventualmente vencer a então dominante equipe Ferrari em Le Mans, foi recentemente transformada em um filme de Hollywood de sucesso com Matt Damon e Christian Bale.

De Meo assumiu a direção da montadora francesa em julho e não perdeu tempo em revelar sua visão - que inclui a mudança de nome da equipe Renault F1 como Alpine em uma tentativa de dar mais exposição à marca francesa de carros esportivos.

Com um claro entusiasmo pela F1 que acabou com qualquer dúvida sobre o compromisso da Renault para o futuro, Abiteboul disse que a equipe recebeu um grande impulso com o novo espírito vindo de seu CEO.

"É enorme. É enorme", disse Abiteboul em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "E, francamente, mesmo que ele não vá interferir no dia-a-dia, é uma virada de jogo para mim saber que tenho alguém atrás esperando que a equipe entregue resultados, o que é absolutamente fundamental, mas quem está também aqui para ajudar a qualquer momento.”

“Ele tem um bom conhecimento do esporte, e um bom conhecimento das pessoas. Também o seu conhecimento do esporte significa que ele valoriza e aprecia a dificuldade e a competitividade deste esporte.”

“Para mim, se faço uma pequena comparação, é como o filme Ford x Ferrari. Para mim, ele está abordando isso não apenas como um negócio, mas também com a emoção e a determinação que a Ford teve no passado quando eles decidiram que queriam vencer a Ferrari."

Embora a Renault esteja atualmente em sexto lugar no campeonato de construtores, ela continua travada em uma luta acirrada para ser a ‘melhor do resto’.

Mas apesar do claro progresso que a equipe fez, brigando por pódios nesta temporada, Abiteboul ainda não está satisfeito com o estado das coisas.

"É um esporte em que apenas o tempo de volta e, em última análise, o campeonato importa", disse ele. “E nisso, ainda não é que não esteja bom o suficiente. Mas se houver algum bom sinal de progresso, isso é bom.”

“Acho que há alguns anos tivemos um bom progresso, e acho que isso meio que parou, devido ao que era provavelmente na época um conceito aerodinâmico errado do carro.”

“Por isso, decidimos adotar um conceito aerodinâmico bem diferente, o que é sempre um risco, em particular para uma organização do porte da nossa. Mas, na verdade, conseguimos não apenas recuperar o que você perdeu na mudança de conceito, mas também progredindo. E vemos que está funcionando.”

"Tivemos boas atualizações, bom desenvolvimento no inverno, boas atualizações no início da temporada. E ainda há um pouco mais por vir”

“O que vemos é que a equipe está realmente começando a trabalhar melhor junto com todas as mudanças que aconteceram, e temos um melhor entendimento do carro.”

“Mas a realidade é que penso que ainda não conseguimos extrair todo o potencial do carro e da equipe.”

"Não conseguimos marcar o que devíamos marcar e, portanto, estar onde gostaríamos de estar, por isso prefiro focar no negativo em vez de no positivo em um campo que é tão competitivo."

