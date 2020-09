Podcast #068 – Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

O Podcast Motorsport.com desta semana fala sobre aquele que é apontado como um dos maiores talentos da F1 atual: Max Verstappen.

O piloto holandês pode sair da Red Bull após a temporada de 2021, mesmo com contrato até 2023, desde que tenha um carro competitivo. Sua continuidade na equipe dependerá de um carro competitivo.

A equipe de jornalistas do Motorsport.com discute e analisa as possibilidades de Max dentro e fora do atual time, além de relembrar outras mudanças de equipes chocantes na F1.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre os principais pilotos do motociclismo brasileiro, em especial o Carlos Pavan, o Jacaré, que nos deixou há 45 anos.

