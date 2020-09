Gasly segura Sainz e vence GP da Itália maluco; Hamilton é punido

Piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly brilhou neste domingo e venceu o GP da Itália de Fórmula 1 em Monza, ao norte de Milão. É o primeiro triunfo de um francês na categoria desde o GP de Mônaco de 1996, vencido por Olivier Panis.

Gasly resistiu à pressão do espanhol Carlos Sainz, que terminou em segundo com a McLaren. O pódio foi completado pelo canadense Lance Stroll, da Racing Point. Pole position, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, foi punido durante a prova e terminou só em sétimo.

A corrida

Na largada, Bottas saltou mal e caiu para sexto. Sainz foi para a vice-liderança e Norris galgou três postos para chegar ao top-3. Pérez foi para quarto e Ricciardo para quinto. Verstappen foi brevemente passado por Stroll, mas recuperou a sétima posição. Logo depois, Vettel teve problemas no freio, precisou passar pela área de escape da primeira curva de Monza e foi para os boxes para abandonar.

Bottas seguiu no pelotão intermediário relatando problemas com o carro. Já o dinamarquês Kevin Magnussen teve que abandonar com a Haas na região anterior à entrada dos boxes, ocasionando safety car.

Com a entrada do carro de segurança, Hamilton e Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo, fizeram pit stops de imediato. Entretanto, ambos foram investigados por terem ido aos boxes de forma irregular, antes da abertura do pit lane.

Após a saída do safety car, Leclerc escapou na Parabolica e bateu forte. Com a batida, a corrida foi interrompida para que a proteção da área de escape fosse consertada. Logo na sequência, foi anunciada a punição de stop an go de 10 segundos para Hamilton e Giovinazzi.

Relargada

Após o reparo, foi realizada uma nova largada parada, com Hamilton à frente. Gasly se manteve em segundo e Raikkonen foi para terceiro. Pouco depois, o hexacampeão cumpriu sua punição e caiu para último.

Logo após, Verstappen teve problemas com sua Red Bull e abandonou. Já Hamilton começou a escalar o pelotão em busca de pontos. Raikkonen perdeu rendimento com a Alfa e foi perdendo postos.