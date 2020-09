Depois desse GP insano da Itália de Fórmula 1, que terminou com a vitória de Pierre Gasly, temos poucas mudanças na ponta, mas no meio da tabela a situação esquentou e muito!

Lewis Hamilton conseguiu fazer controle de danos e ainda conquistou sete pontos, e a diferença na ponta se manteve em 47 pontos, mas agora com Valtteri Bottas em segundo. O finlandês agora tem sete pontos de dianteira para Max Verstappen, que abandonou.

O quarto lugar agora pertence a Lance Stroll após o terceiro lugar, seguido de Lando Norris. Já o vencedor do dia, Pierre Gasly, pulou para oitavo na classificação.

Veja como ficou o Mundial de Pilotos após o GP da Itália:

Entre os construtores, nada mudou nas duas primeiras posições, mas a McLaren se consolidou ainda mais como a terceira colocada.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 281 37 43 41 25 34 41 43 17 - - - - - - 2 Red Bull Racing 158 - 27 28 23 35 22 23 - - - - - - - 3 McLaren 98 26 13 2 10 2 9 6 30 - - - - - - 4 Renault F1 Team 71 4 4 4 20 4 - 23 12 - - - - - - 5 Racing Point 63 8 14 18 2 14 22 3 16 - - - - - - 6 Ferrari 61 19 - 8 16 12 6 - - - - - - - - 7 AlphaTauri 47 6 1 - 6 1 2 4 27 - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 2 - - - - - - - - - - - - - 9 Haas F1 Team 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 10 Williams - - - - - - - - - - - - - -

