O fim de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 foi mágico para Max Verstappen. O holandês da Red Bull venceu a corrida e viu o principal rival pelo título, Lewis Hamilton, sofrer até o final. O inglês terminou em sétimo e fez a volta mais rápida. Carlos Sainz conseguiu o primeiro pódio como ferrarista e Lando Norris foi o terceiro com a McLaren. Sergio Pérez terminou em quarto

Com essa combinação de resultado, Max agora é o novo líder do Mundial de Pilotos. A diferença entre ele e Hamilton agora é de quatro pontos.

Na disputa entre os Construtores o GP de Mônaco também foi determinante. Com dois pilotos Red Bull somando bons pontos, enquanto a Mercedes teve apenas Hamilton em sétimo, uma vez que Bottas abandonou, a equipe austríaca também assumiu a ponta.

Vejam as classificações de pilotos e construtores:

