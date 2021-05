Mesmo com poucas ultrapassagens na pista, o GP de Mônaco, quinta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, foi repleta de drama, com o pole Charles Leclerc abandonando antes da largada, um dia desastroso para a Mercedes e mais. Mas enquanto sua principal rival viva um pesadelo, Max Verstappen e a Red Bull tiveram o dia dos sonhos, para vencer pela segunda vez no ano e assumir a liderança do Mundial pela primeira vez em seis anos na categoria.

Carlos Sainz e Lando Norris completaram o pódio, após uma briga intensa com Sergio Pérez da Red Bull, em quarto. Já Lewis Hamilton foi apenas o sétimo, saindo com o ponto extra da volta mais rápida para controlar os danos, saindo quatro atrás de Verstappen no Mundial.

O drama no GP começou antes mesmo da largada. Pouco após confirmar que não trocaria a caixa de câmbio de Charles Leclerc, com o monegasco manteve a pole, seu carro teve novos problemas na ida ao grid e, com isso, o piloto da Ferrari nem chegou a largar.

Para não ter problemas com Bottas na largada, Verstappen inclusive colocou seu carro mais na diagonal, para fechar a trajetória do finlandês, impedindo uma tentativa de ultrapassagem na chegada à Sainte Devote. Ao final da primeira volta, a diferença já era de 1s

A largada e a primeira volta aconteceram sem maiores problemas, com Sainz, Norris e Gasly completando o top 5 enquanto Hamilton vinha em sexto. Após cinco voltas, o grid seguia sem alterações e Bottas fazia a volta mais rápida para tentar reduzir a diferença para Verstappen.

Nas voltas seguintes, Verstappen manteve a boa performance e foi aumentando a vantagem para Bottas. No 20º giro, a diferença variava entre 1s9 e 2s, com os dois pilotos trocando voltas mais rápidas. Mais atrás, nenhuma mudança significativa nas posições, com Sainz, Norris e Gasly completando o top 5. Neste momento, Hamilton estava a menos de um segundo do francês da AlphaTauri.

Se em 15 voltas Verstappen aumentou a diferença para Bottas em apenas um segundo, nas cinco voltas seguintes, a vantagem foi catapultada para quase cinco segundos, deixando o finlandês mais próximo de Sainz. No rádio, ele reclamava com a Mercedes que seu pneu estava no fim.

Hamilton foi o primeiro do grid a parar, na volta 30 e trocou o pneu macio direto pelo duro, optando por deixar de lado o médio. Ele voltou em oitavo, perdendo posições apenas para Vettel e Pérez.

Mas os problemas da Mercedes estavam apenas começando. Bottas foi para os boxes logo após Hamilton, mas uma das rodas do finlandês simplesmente não saiu, levando ao seu abandono.

Para piorar, Hamilton acabou perdendo posições com sua parada. Enquanto Gasly, que estava à sua frente, conseguiu parar e voltar na mesma condição, Vettel, que estava atrás de Hamilton, conseguiu superar os dois pilotos em sua parada, subindo para a quinta posição. No rádio, o heptacampeão deixou claro sua insatisfação com a equipe alemã.

E a situação de Hamilton ficou ainda mais complicada com a boa estratégia da Red Bull. Último dos ponteiros a parar, Pérez conseguiu ganhar várias posições com o undercut, passando para a quarta posição.

Na volta 45 de 78, Verstappen seguia na liderança com quase 4s de vantagem para Sainz, que tinha outros 5s para Norris, enquanto Pérez vinha em quarto mais distante, a mais de 7s. Sem conseguir recuperar performance, Hamilton via Vettel e Gasly se afastando na frente, ficando 2s5 atrás do francês, em sexto.

Com 60 voltas de 78 transcorridas, Verstappen mantinha Sainz a 4s2 de vantagem, enquanto Norris já ficava mais para trás, a 12s7. Por outro lado, Pérez buscava reduzir a diferença para o britânico, que estava na casa de 5s. E apesar de estar mais rápido que Gasly, Hamilton seguia preso na sétima posição, sem conseguir passar o francês.

Próximo à volta 70, Pérez colou em Norris, protagonizando uma das poucas disputas reais ao longo da corrida, que podia valer o primeiro pódio para o mexicano na Red Bull.

No final, Max Verstappen cruzou a linha de chegada com tranquilidade para vencer pela segunda vez no ano e, aproveitando os problemas da Mercedes e de Lewis Hamilton, assumir a liderança do campeonato.

Enquanto Sainz cruzou em segundo sem problemas, Norris e Pérez disputaram até o fim a vaga final do pódio, com o britânico da McLaren levando a melhor.

Completaram o top 10: Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon e Antonio Giovinazzi. Para minimizar os danos, o heptacampeão conquistou o ponto extra da volta mais rápida, saindo apenas quatro pontos atrás de Verstappen.

A Fórmula 1 tira uma semana de folga e retoma suas atividades entre 04 e 06 de junho, com o GP do Azerbaijão, sexta etapa da temporada 2021, no circuito de rua de Baku. No Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em MÔNACO e assume liderança em dia de pesadelo para HAMILTON | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.