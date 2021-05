F1: Terceiro colocado, Lando Norris exalta McLaren em Mônaco

Lando Norris foi consistente, aproveitou o abandono de Charles Leclerc antes da corrida e segurou Sérgio Pérez para garantir o terceiro lugar no GP de Mônaco de Fórmula 1, disputado neste sábado (23).

É o segundo pódio do britânico na temporada, que lhe garantiu também a terceira colocação no mundial de pilotos. Ele ultrapassou Valtteri Bottas, que teve sua corrida encerrada no pit stop por problemas em uma de suas rodas.

"Você sabe ... é sempre um sonho estar no pódio aqui, é muito especial. Eu não achei que isso fosse acontecer", disse Norris. "Tivemos um ótimo fim de semana graças à equipe, essa é para eles. Recebi um bom carro durante todo o fim de semana."

A McLaren segue na terceira posição de construtores, à frente da Ferrari, mas viu sua vantagem reduzir para dois pontos com o segundo lugar de Carlos Sainz.

