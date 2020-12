Mercedes pode oferecer teste de despedida da F1 para Grosjean

Após o acidente no GP do Bahrein, Romain Grosjean tenta se recuperar a tempo de disputar o GP de Abu Dhabi, última corrida de seu contrato com a Haas. Entretanto, se o francês não conseguir correr a prova, poderá ter um teste de despedida da Fórmula 1 com a Mercedes.

A informação foi confirmada pela própria equipe alemã durante as atividades de sábado no GP de Sakhir. A possibilidade vem depois de o próprio Grosjean afirmar que tentaria fazer algum teste de despedida da F1 caso não consiga disputar o GP de Abu Dhabi.

"Não vou correr o risco de perder a mobilidade do indicador esquerdo e do polegar esquerdo pelo resto da vida apenas para ir para Abu Dhabi. Seria linda a história de ir para Abu Dhabi... De todo modo, vou ligar para todas as equipes de F1 e ver se alguém me ofereceria um teste particular em janeiro, para estar de volta no carro e ter umas 10 ou 15 voltas para mim mesmo", disse Grosjean.

Agora, a Mercedes confirmou que pode oferecer um teste para o piloto francês. Questionado pelo Motorsport.com, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, afirmou que ficaria feliz em dar tal oportunidade para Grosjean.

“Se tivermos permissão para fazer isso e ninguém mais dentro do universo de equipes com as quais ele competiu lhe der essa oportunidade, nós faríamos isso", revelou o dirigente austríaco.

Qualquer teste privado para Grosjean provavelmente teria que ser realizado em máquinas com pelo menos dois anos de idade, o que significa que ele poderia pilotar a Mercedes W10 de 2019, supondo que a atividade seja realizada em 2021.

A Haas ainda não confirmou se estaria pronta para executar um teste privado. Anteriormente, o francês correu pela equipe da Renault existente em 2009 e durante seu tempo como Lotus entre 2012 e 2015.

Grosjean esteve no paddock do Bahrein nos últimos dias e fez um relato emocionado de seu acidente. O piloto foi dispensado de suas funções de mídia pelo resto do fim de semana de corrida para que possa se concentrar totalmente em sua recuperação.

