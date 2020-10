Após terminar em terceiro no GP de Eifel de Fórmula 1, Max Verstappen reclamou do tempo que o safety car ficou na pista após o abandono de Lando Norris, pois para o holandês ficar atrás do carro de segurança "é muito perigoso com esses carros quando os pneus estão muito frios".

Comentando sobre o ritmo de corrida da Red Bull, Verstappen afirmou estar satisfeito com o resultado, mas destacou a superioridade dos rivais.

"Acho que no geral foi uma boa corrida. Quero dizer, tentei apenas seguir Lewis e, claro, Valtteri abandonou. Acho que o ritmo estava bom, estávamos apenas tentando fazer nossa própria corrida, eles nunca foram tão rápidos, mas na última volta pensei em arriscar chance e ver o que acontecia. E acabamos conseguindo aquela volta mais rápida e o ponto extra, então sim, estou muito feliz com o resultado".

Norris abandonou sua McLaren na área de escape na volta 48, causando a entrada do carro de segurança. Verstappen reclamou da duração da bandeira amarela e explicou que a baixa temperatura em Nurburgring dificulta o aquecimento dos pneus e, portanto, a aderência.

"A pista estava muito fria e os pneus já estão frios quando você sai da box. E eu simplesmente não entendi por que o safety car ficou na pista por tanto tempo. Quero dizer, o carro [de Norris] foi removido. Eu entendo que queiram acertar o pelotão, mas é muito perigoso com esses carros quando os pneus estão muito frios. Então, sim, vamos olhar para isso, mas de qualquer maneira, acho que o segundo é o que merecíamos hoje e isso é o mais importante".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Histórico! Hamilton iguala Schumacher em vitórias na F1 no GP de Eifel

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?