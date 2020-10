Daniel Ricciardo conseguiu cumprir sua promessa. O australiano aproveitou o abandono de Valtteri Bottas para terminar em terceiro, conseguindo seu primeiro pódio desde 2018 e o primeiro da Renault desde a sua volta à Fórmula 1 em 2016. E, com isso, Cyril Abiteboul vai ter que pagar a aposta da tatuagem.

O australiano havia feito uma aposta com o chefe da Renault no início da temporada que, caso Ricciardo conseguisse um pódio com o carro, os dois teriam que fazer tatuagens iguais. Abiteboul poderá escolher o lugar e o tamanho, enquanto o desenho fica por conta do piloto.

Após o terceiro lugar em Nurburgring, no domingo, Ricciardo disse que vai escolher um desenho ligado ao lugar onde o pódio foi conquistado.

"É real. Vai acontecer", disse. "Vou ter que pensar agora, mas acho que vai ter algo a ver comigo, mas com um sabor alemão. Obviamente vai ter relação com o local. Um chapéu, algo tradicional da Alemanha ou algo do tipo".

O pódio encerra também dois jejuns: o primeiro desde a volta da Renault à F1 como equipe em 2016 e o primeiro do australiano desde Mônaco 2018, quando ainda corrida pela Red Bull.

Enquanto dividia a comemoração no parque fechado, Ricciardo disse que a posição parece uma experiência totalmente nova.

"Sim, faz um tempo. E, na verdade, sendo honesto, parece o primeiro pódio de novo. Acho que faz uns dois anos e meio e sim, é uma sensação muito nova, muito boa".

"Estou muito, muito feliz, e obviamente, vejo que todos também estão. Esperamos muito tempo por isso. Então, sim, acho que todos celebrarão".

A posição final de Ricciardo aumentou a luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, que está sendo muito disputada entre Renault, McLaren e Racing Point.

A Racing Point está em terceiro com 120 pontos, após um dia difícil da McLaren, que tem agora 116, enquanto a Renault está apenas dois atrás.

