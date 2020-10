Verstappen sobre pódio: “Acho que terminamos onde merecíamos”

O holandês Max Verstappen conquistou seu 40º pódio na Fórmula 1 ao terminar o GP de Portugal na terceira colocação, atrás apenas dos dois carros da Mercedes. O piloto da Red Bull teve uma largada complicada, mas diz que manteve a calma para retomar as posições e terminar no mesmo lugar que largou, em terceiro.

Com problemas de aderência na pista, Verstappen chegou a cair para a quinta colocação. “A aderência era muito baixa. Eu apenas tentei ficar longe de problemas, é claro”, disse o holandês, terceiro colocado no campeonato com 162 pontos.

“Tive um pequeno toque com Pérez, mas ele não me deu espaço suficiente, então basicamente saiu sozinho. A partir daí começou a chover um pouco, então tentei manter o carro na pista e quando tudo estabilizou, ultrapassei os carros da McLaren, eles tinham muita aderência na primeira volta, não sei como”.

“Então fiz minha própria corrida, acho que tive bom ritmo quando passei para os pneus médios, mas é claro que quando a diferença já é tão grande você não pode fazer nada”.

Com cinco corridas restantes no ano, Verstappen é o único piloto de fora da Mercedes que ainda tem chances matemáticas de título, mas a clara vantagem de ritmo dos carros alemães tornam a missão do piloto da Red Bull praticamente impossível. O jovem piloto avaliou que a escolha de pneus para a corrida deste domingo foi certa.

“Sim, mas também quero dizer que eles colocaram o pneu duro, acho que aquele composto não foi incrível. Hoje penso que o pneu médio foi definitivamente o melhor”, disse Verstappen, que venceu uma vez na temporada, no GP do 70º aniversário, em Silvertone.

“Portanto, não teria importância se eu tivesse começado nos médios porque eu teria perdido tempo se colocasse os duros após a parada. Então, no geral, acho que terminamos onde merecíamos”, completou.

