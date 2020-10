F1: Bottas não entende falta de ritmo após boa primeira volta

Valtteri Bottas teve um bom começo de corrida no GP de Portugal deste domingo (25), ele largou em segundo, viu Carlos Sainz fazer uma largada impressionante e assumir a ponta, mas ultrapassou o espanhol e seu companheiro Lewis Hamilton nas primeiras voltas e chegou a abrir cerca de dois segundos de vantagem. Porém, o britânico guardou bem seus pneus e tomou a primeira colocação do finlandês para garantir mais uma vitória. Bottas ficou com o segundo lugar.

Segundo o piloto, a primeira volta foi boa, principalmente por ter conseguido a liderança usando os pneus médios, e que não entendeu a falta de ritmo ao decorrer da corrida.

“Sim, a volta de abertura foi ótima. Havia um pouco de chuva leve, o que tornava tudo complicado e, obviamente, os carros atrás com o pneu macio tinham a vantagem, então eu fiquei muito satisfeito em pegar a liderança, mas para ser honesto, depois disso eu simplesmente não tive ritmo hoje, não entendo por que.”

Questionado sobre a ultrapassagem de Hamilton, Bottas disse: “Claro que tentei defender, mas pelo ritmo que ele conseguiu impor não havia nada a fazer. Como eu disse, não sei por que não tive ritmo hoje. Eu estava acelerando forte, mas não conseguia ir mais rápido.”

Antes de sua parada, o finlandês chegou a discutir a possibilidade de colocar os pneus macios com a equipe, acreditando que eles aguentariam até o final.

“Sim, eu esperava estender o primeiro stint e ir para o macio no final, mas acho que não fez diferença para o resultado de hoje.”

