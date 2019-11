Sebastian Vettel foi o mais rápido da sexta-feira de treinos livres do GP do Brasil de F1. O alemão fez 1min09s217 no início da segunda metade da sessão, liderando também a dobradinha da Ferrari, que teve Charles Leclerc na segunda posição, apenas 0s021 mais lento.

Max Verstappen foi o terceiro colocado, seguido da dupla da Mercedes, com Valtteri Bottas à frente de Lewis Hamilton.

Ao contrário do que aconteceu no TL1, a chuva não esteve presente em Interlagos, com apenas uma pequena garoa aparecendo quase na metade da sessão.

O treino também foi marcado pelo acidente envolvendo Robert Kubica, logo no início. O polonês perdeu o controle de sua Williams na saída da segunda perna do S do Senna e bateu no guardrail, trazendo a bandeira vermelha.

O Treino

O segundo treino livre para o GP do Brasil começou sem chuva e Valtteri Bottas iniciou à frente, com 1min10s812. Com pouco mais de cinco minutos de sessão, Robert Kubica bateu no guardrail, após perder o controle na saída do 'S do Senna'. A bandeira vermelha foi acionada.

Após oito minutos de paralisação, a pista foi liberada e Lewis Hamilton tomou a ponta, com 1min09s938.

Com 20 minutos de sessão, foi a vez de Leclerc assumir a liderança, mas foi superado pelo seu companheiro de equipe, que cravou 1min09s570, de pneus médios.

Logo depois, a chuva parecia que voltaria, mas ficou apenas na ameaça.

Na metade do treino, Kvyat rodou no ‘S do Senna’, mas sem grandes prejuízos.

A esta altura, os pilotos começavam a fazer volta com o composto macio. Vettel melhorou sua marca com 1min09s217, seguido de Leclerc, apenas 0s021 mais lento. A dupla da Mercedes, liderada por Bottas, ocupava as duas posições seguintes.

Logo depois, Verstappen se colocou entre as Ferraris e Mercedes, na terceira colocação, a 0s134 do líder.

Faltando 20 minutos para o fim, o motor de Gasly estourou, com o piloto parando sua Toro Rosso e trazendo o safety car virtual. Após a remoção, a sessão foi retomada.

A outra Toro Rosso, de Daniil Kvyat, saiu da pista na Junção, encostando de leve na barreira de pneus, faltando sete minutos. Com bandeira vermelha acionada, a sessão não foi retomada e Vettel foi o mais veloz da sexta-feira.

O terceiro treino livre para o GP do Brasil de F1 acontece neste sábado, meio-dia, com a classificação agendada para as 15h, horários de Brasília.

Resultado final

Confira as curiosidades do GP do Brasil