Vettel diz que definiu futuro e não se vê longe da Ferrari antes do fim do campeonato

Sebastian Vettel já tem o seu futuro definido. Foi o que disse o alemão à rede de TV RTL nesta quinta-feira (13) em Barcelona, palco do GP da Espanha no fim de semana.

Segundo o ainda piloto da Ferrari, dentro de mais algumas semanas a decisão será conhecida.

“Tomei minha decisão”, disse Vettel. “Vai demorar mais algumas semanas, nada vai mudar hoje. Não vejo por que tenho de ser colocado sob pressão. Se for o projeto certo, creio que ainda tenho muito a oferecer. Se não for esse o caso, não estou interessado em continuar apenas por estar. O que está no contracheque é o menos importante.”

Vettel vem sendo alvo de críticas pelo pobre desempenho em 2020, ao contrário de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que já conseguiu chegar ao pódio duas vezes, sendo que o tetracampeão mundial teve como melhor resultado o sexto lugar na Hungria.

Perguntado sobre se teme ser dispensado antes mesmo do término da temporada, Vettel se mostrou tranquilo.

“Acho que não. Nem mesmo consideramos ou falamos sobre isso. Então eu acho que não é apenas uma pergunta para mim. Mas, acho que sei do que estou ciente, sei o trabalho que posso fazer. No momento, como eu disse, não é o campeonato mais limpo, mas sim, tenho certeza que se as coisas se acalmarem e eu tiver uma chance decente, então vou usá-la.”

