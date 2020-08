Depois de duas semanas foras após testar positivo para Covid, Sergio Pérez se juntou novamente ao paddock da Fórmula 1 e está confirmado para o GP da Espanha em Barcelona. E em seu retorno, o mexicano tinha muito o que falar sobre vários assuntos envolvendo a si próprio e a equipe Racing Point.

O primeiro assunto que o piloto tratou de resolver nessa quinta-feira foram as críticas que recebeu dentro e fora do paddock após testar positivo. Assim que a notícia foi divulgada, surgiram fotos do piloto, tiradas por sua esposa, de ambos no México e na Itália, almoçando em locais públicos e sem máscara.

Pérez revelou pouco depois que havia voltado ao México após o GP da Hungria para visitar sua mãe, que estava no hospital. Mas sempre reforçou que seguiu todas as normas da FIA, usando um avião privado para a viagem.

Outras notícias surgidas nesse período diziam que ele havia se encontrado com patrocinadores e interagido com fãs durante sua viagem ao México. Pérez rapidamente negou essas informações, com críticas fortes à imprensa.

"É uma mentira", disse Pérez em entrevista ao canal oficial da F1. "Fui ao México por dois dias para ver minha mãe, seguindo todas as precauções".

"Quando estava na quarentena, vi tudo. Vi pessoas falando que eu tinha tirado fotos com fãs e inventando histórias sobre minha mãe. É um monte de merda, uma falta de respeito".

"Qualquer lugar que eu tenha visitado e qualquer coisa que eu tenha feito após a Hungria foi feito com extremas precauções", disse ao Motorsport.com. "Estava ciente de tudo que acontecia, e só acho que dei azar".

"Não fiz nada de diferente em relação ao resto do paddock. Não estou disposto a levar culpa por isso, porque pode acontecer com qualquer um. Só tive o azar de ser comigo".

O outro assunto que o mexicano lidou nesta quinta é a possível chegada de Sebastian Vettel à Racing Point / Aston Martin em 2021, tirando sua vaga na equipe. No momento, a Racing Point já tem uma dupla confirmada para 2021, com Pérez e Lance Stroll.

O mexicano já havia falado anteriormente que era "óbvio" que ele seria o piloto a perder a vaga se Vettel fosse contratado, já que corre ao lado do filho do dono da equipe, e mencionou que já havia sido contactado por outra equipe perguntando se ele estaria disponível.

Pérez disse que está confiante sobre seu futuro com a Racing Point, e que acredita que os rumores sobre Vettel devem desaparecer eventualmente.

"Sobre os rumores de Sebastian, não há nada que eu possa fazer", disse. "O que eu ouvi da equipe e que eles querem continuar. Então acredito que seja uma questão de tempo até que esses rumores desapareçam".

Perguntado sobre uma possível aproximação com outra equipe para 2021, Pérez afirmou que ele não fez isso.

"Não, não fiz isso, porque minha posição na equipe parece garantida", disse. "Essa é a sensação que tenho. Estamos juntos e queremos continuar".

As especulações sobre a chegada de Vettel se intensificaram após o alemão receber uma carona do chefe da equipe, Otmar Szafnauer após o GP da Grã-Bretanha. O tetracampeão também foi flagrado interagindo com Lawrence Stroll no paddock de Silverstone.

"Otmar tem orgulho de ter uma Ferrari. O que eu tiro disso? Nada. Acho que todos tem a liberdade de fazer o que quiser, especialmente fora das corridas. Sobre o cumprimento com Lawrence, não tenho nada a dizer. Não concluo nada a partir disso".

TELEMETRIA: Os bastidores quentes do GP da Espanha com participação de Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?