DIRETO DO PADDOCK: Pérez fala de Vettel na Racing Point e detona imprensa na Espanha

Nesta quinta-feira, as atividades de pista do GP da Espanha de Fórmula 1 começaram com o chamado ‘dia de mídia’, no qual os pilotos dão entrevistas coletivas e falam sobre as notícias mais quentes da categoria DIRETO DO PADDOCK.

E o grande destaque desta quinta pré-GP da Espanha foi Sergio Pérez, piloto mexicano que volta a correr pela Racing Point após ficar duas corridas afastado. Ele comentou os rumores sobre perder sua vaga para o alemão Sebastian Vettel e ainda detonou a imprensa.

O tetracampeão mundial, que vive temporada difícil com a Ferrari, também foi um dos pilotos que falaram nesta quinta. Isso tudo e mais você confere no DIRETO DO PADDOCK do Motorsport.com.

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?