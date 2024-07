VÍDEO: Assista ao teaser de "F1", filme estrelado por Brad Pitt

A Fórmula 1 divulgou neste domingo um pequeno teaser de "F1", filme que tem estreia prevista para 25 de julho de 2025.

O filme é estrelado por Brad Pitt, atuando como um ex-astro da F1 que retorna ao campeonato para correr pela equipe fictícia APXGP, ao lado de um novato interpretado por Damson Idris.

Outros membros do elenco incluem Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

O heptacampeão mundial de F1 Lewis Hamilton é o produtor do projeto, com o piloto da Mercedes também contribuindo no roteiro do filme.

O filme é montado pelo diretor de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski, e pelo produtor Jerry Bruckheimer

