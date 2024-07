Chuva, pista seca, chuva, pista seca. O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 foi marcado pelas condições mistas do clima que deram um ar de caos à prova. A vitória, depois de trocar de mãos várias vezes, ficou com Lewis Hamilton, pela primeira vez desde 2021.

A última vitória do britânico foi há 945 dias, quando venceu o GP de Jeddah daquele ano. Além disso, com a vitória deste domingo, ele se torna o maior vencedor em um mesmo circuito, somando 9 vitórias e ultrapassando Michael Schumacher Magny-Cours.

O pódio foi completado por Max Verstappen e Lando Norris. George Russell que largou da pole, precisou abandonar a corrida com problemas no carro.

A corrida

Antes mesmo da prova começar, Gasly foi chamado aos boxes por problema no carro e precisou abandonar.

O início da corrida aconteceu de forma limpa, sem nenhum toque. Russell manteve a posição, Hamilton não tentou atacar e protegeu o companheiro das 'garras' de Verstappen. O holandês superou Norris que começou a tomar pressão de Piastri.

Depois da movimentação inicial, a 'poeira' abaixou na corrida, mas a ameaça de chuva começou a se tornar cada vez mais real. Com 12 voltas completadas, a Mercedes tinha uma vantagem 'confortável' em relação à Red Bull.

Norris, depois de se aproximar bastante do holandês, começou a atacar o tricampeão na busca pela recuperação do 3º lugar. A ultrapassagem veio na reta antes da curva 15, de forma 'tranquila', passando por Verstappen 'de passagem'.

Aproveitando o embalo do companheiro de equipe, Piastri também ultrapassa Verstappen no momento em que a garoa começava a cair na pista. Um pouco mais à frente, Hamilton deixou de lado o papel de escudeiro de Russell e iniciou as tentativa de ultrapassar George, conseguindo sem grandes dificuldades.

Meia volta depois, a chuva molhou de vez à pista dificultando a vida dos pilotos. Hamilton e Russell perderam o carro, foram para grama e, com isso, Norris aproveitou a bobeada de George e ultrapassou. Posteriormente, ele também deu o bote em Hamilton e assumiu a liderança.

Lá atrás, Piastri também aproveitou o momento de chuva e atacou as duas Mercedes assumindo o segundo lugar, invertendo a ordem inicial da corrida. Enquanto tudo isso acontecia, Leclerc e Pérez foram aos boxes e colocaram pneus intermediários.

No rádio, o mexicano reclamou que a pista estava muito seca, confirmando que não foi uma boa movimentação colocar os pneus de chuva. Na volta 26, Leclerc mostrava claramente o sofrimento de se manter na pista com a gama intermediária em condições secas.

Uma volta depois, Verstappen e Sainz foram chamados ao box. Logo depois, grande parte do grid seguiu o holandês e calçaram os pneus para pista molhada, no momento em que a chuva voltou a cair. Nas primeiras posições, Mercedes e McLaren se mantiveram na pista por mais uma volta.

Hamilton e Russell entraram juntos, mas a Piastri continuou de pneus slick na pista. Pouco mais de 20 voltas para o fim, a situação da pista era confusa, com pontos secos, pontos muito molhados e alguns medianos.

A volta 34 marcou o abandono repentino de Russell por conta de um problema no sistema de água do carro.

Na 15 finais, o sol resolveu que era hora de dar as caras novamente fazendo os pilotos quebrarem a cabeça para pensar o melhor momento de retornar aos boxes para colocar pneus slick. Foi a volta 38 que marcou a troca dos compostos. Hamilton, Verstappen e Piastri entraram enquanto Norris ficou.

O britânico da McLaren foi parado uma volta depois, com isso, Hamilton assumiu a liderança novamente, enquanto Lando voltou em segundo. As cinco última voltas trouxeram o 'remake' de Norris x Verstappen da Áustria, mas em ordem inversa.

Desta vez, sem problemas. Verstappen passou de passagem por Lando.

