Sergio Pérez deveria assumir a 19ª posição do grid de largada para a 12ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1 no tradicional circuito de Silverstone após sua saída da pista e posterior eliminação no Q1 no sábado.

No entanto, o piloto mexicano largará ainda mais atrás após a decisão da Red Bull de aproveitar a situação para mudar elementos de sua unidade de potência em seu RB20.

O carro de Pérez terá novo motor de combustão interna, nova bateria e novos controles eletrônicos. Com estas alterações, o piloto de Guadalajara já ultrapassa a alocação anual da temporada, pelo que deve partir do pitlane de acordo com o artigo 40.9 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1.

Além disso, a Red Bull decidiu substituir o sistema de escape, mas neste aspecto os pilotos podem fazer até oito alterações, pelo que está longe de ser motivo para penalização.

Num dia chuvoso em Silverstone, Pérez terá o desafio de recuperar posições para tentar chegar à zona de pontos, algo que considerou difícil no sábado após o treino classificatório.

"Vai ser uma batalha difícil. Principalmente para avançar em um grid tão compacto como o que está agora. Veremos... Daremos o nosso melhor", disse ele.

