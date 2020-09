A fase da Ferrari realmente não é boa em 2020. E o sofrimento não se restringe aos pilotos Charles Leclerc e Sebastian Vettel: o chefe da equipe italiana, Mattia Binotto, foi flagrado tendo seu carro guinchado após ficar parado em uma estrada perto da fábrica de Maranello. Veja:

O dirigente italiano foi avistado por fãs enquanto esperava o guincho para sua Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Binotto foi 'abordado' pelos torcedores e reagiu como quem não sabia o que fazer. "E a Ferrari, o que vamos fazer?!", questionou o homem que gravou o vídeo.

O incidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira e ainda não se sabe a razão pela qual o carro do chefe de equipe de Fórmula 1 ficou parado na estrada – possivelmente por acidente ou por falha mecânica.

Depois de alguma espera, o guincho surgiu em Reggio de l’Emilia, localidade cerca de 30km distante de Maranello. No momento do 'resgate', é possível ver Binotto perto do carro vermelho, de camiseta branca. Confira:

Binotto tem carro guinchado perto de Maranello Photo by: Reprodução

No último fim de semana, no GP da Rússia, Leclerc ficou em sexto e Vettel foi 13º. A Ferrari segue apenas no sexto posto entre as equipes de 2020 e ruma para seu pior resultado na F1 em 40 anos. Em 1980, ficou no décimo lugar. Desde 1981, fica de quinto para cima.

