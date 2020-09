Em meio à negociação entre Lewis Hamilton e Mercedes para a permanência do hexacampeão no time alemão de Fórmula 1, o jornal britânico Daily Mail publicou que o piloto teria pedido um salário anual de 40 milhões de libras (cerca de R$ 292 milhões) por mais três anos de vínculo com a equipe, o que renderia pouco mais de R$ 875 milhões aos cofres do competidor no fim do contrato com as 'Flechas de Prata'.

A informação vem em momento de definição para Hamilton e Mercedes, já que a temporada 2020 vai se aproximando do fim. O britânico representa a escuderia germânica desde o começo de 2013, após correr na McLaren entre 2007 e 2012.

A outra vaga da Mercedes para 2021 pertence a Valtteri Bottas, vencedor do GP da Rússia neste domingo. O finlandês era 'ameaçado' pelo jovem britânico George Russell, apadrinhado pela montadora e atualmente na Williams, mas foi confirmado para o ano que vem.

Agora, é a vez de a equipe alemã definir a situação de Hamilton, que declarou recentemente que o momento não era certo para negociar renovação de contrato por causa da pandemia do novo coronavírus.

De todo modo, o britânico já fez história no time germânico. Quando foi para a Mercedes, Hamilton saía da McLaren com um título, 21 vitórias, 49 pódios e 26 poles. Nas Flechas de Prata, os números aumentaram exponencialmente. Veja na tabela do Motorsport.com:

Hamilton na Mercedes Mercedes (geral) % de Hamilton na Mercedes Corridas 150 220 68% Vitórias 69 110 62% Pódios 110 227 48% Poles 70 121 57% Volta mais rápida 39 81 48%

