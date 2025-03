Gabriel Bortoleto terminou a corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 neste sábado (22) à frente de Nico Hulkenberg, em um bom resultado no duelo interno da Sauber, mas o resultado poderia ter sido muito melhor. Nas últimas curvas da prova, quando estava em 17º, ele foi atingido por Jack Doohan e caiu para 18º, perdendo uma colocação para Carlos Sainz, que aproveitou a confusão para o ultrapassar.

Por pouco, ele não perdeu a posição para o companheiro de equipe, que vinha logo atrás e concluiu próximo ao brasileiro. O australiano, por sua vez, caiu para o último lugar e lá terminou. O incidente fechou uma prova difícil para o piloto, que viu seu carro não ter ritmo para segurar os adversários nas 19 voltas da etapa curta em Xangai.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Apesar de ter pior equipamento, Bortoleto mostrou boas defesas de posição, especialmente em lutas com Isack Hadjar e Liam Lawson, que suaram para conseguir ultrapassá-lo. O mesmo acontecia contra Doohan, que forçou demais na curva 14 e causou a batida.

O brasileiro largou da 14ª colocação e, no treino classificatório da corrida sprint, conseguiu passar para o SQ2, enquanto Hulkenberg caiu no SQ1. Além de ter superado o alemão no grid de largada, ele também deixou para trás nomes como Pierre Gasly e Esteban Ocon, além dos próprios Hadjar e Lawson.

Veja como foi o toque entre Bortoleto e Doohan na corrida sprint

A etapa curta na China foi a primeira da temporada que Bortoleto completou, já que ele abandonou o GP da Austrália após uma colisão e sua suspensão ter quebrado. Os primeiros pontos ainda não vieram, no entanto, mas ele abriu dois a zero no duelo interno da Sauber em qualificações.

A classificação para o GP da China está marcada para as 4h (horário de Brasília) deste sábado (22), com transmissão da Band no Brasil e da F1TV no streaming. O Motorsport.com acompanha a sessão em tempo real. A corrida principal, por sua vez, será no domingo (23), também as 4h.

Resultado final da corrida sprint do GP da China:

Hamilton NÃO DÁ CHANCE a rivais e vence SPRINT! Piastri 2º e Max 3º. Bortoleto É ATINGIDO POR DOOHAN

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!