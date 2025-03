Gabriel Bortoleto perdeu uma posição no final da corrida sprint do GP da China de Fórmula 1 deste sábado (23) após uma tentativa de ultrapassagem atrapalhada de Jack Doohan nas últimas curvas da etapa. Depois de ser tocado pelo australiano e os dois rodarem, o brasileiro tirou sarro da situação e disse que o adversário parecia estar "correndo pela final do campeonato".

O piloto da Sauber ocupava a 17ª colocação e rumava para terminar assim a prova, mas, após o acidente, caiu para 18º. Ele ainda conseguiu segurar Nico Hulkenberg, que vinha próximo, mas foi ultrapassado por Carlos Sainz, que fez uma parada nos boxes no meio do certame e caiu para o final do pelotão. Doohan, por sua vez, foi o mais prejudicado e fechou em último.

Em entrevista para a Band ao final da corrida, Bortoleto comentou sobre o movimento do rival e aproveitou para alfinetá-lo. "Acho que o Doohan pensou que estava correndo pela final do mundial, do campeonato. Travou tudo e bateu, mas faz parte", disse o brasileiro, que ainda comentou sobre sua má largada.

"[Tive] um pequeno problema no motor, [ativou] um sistema para não deixar ele morrer", contou, referindo-se ao anti-stall. "Era uma oportunidade, com o Bearman à frente, mas demorei para sair e perdi uma posição", lamentou o brasileiro, que caiu de 14º para 15º nos momentos iniciais e depois perdeu posições pelo rendimento ruim do carro.

Desgaste de pneus é um problema para a Sauber, diz Bortoleto

Bortoleto conseguiu segurar sua posição por um momento em batalhas com Isack Hadjar e Liam Lawson, que pilotavam uma Racing Bulls e uma Red Bull, respectivamente, mas sua Sauber não foi capaz de superá-las especialmente pela degradação dos pneus, apontado por ele como um problema a ser resolvido na temporada.

Brasileiro travou batalhas emocionantes em pista contra o ex-rival da F2, Isack Hadjar. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"A gente não tem velocidade para ir à frente, os pneus desgastam muito", disse o brasileiro. "A gente fica no meio do pelotão, chega uma Red Bull voando e nos passa. Eu dei sorte que consegui segurar bastante, mas acho que, realmente, não temos o pace para ficar lá na frente", complementou, ressaltando ainda que é possível desempenhar bem na classificação, mas não em long runs.

O 14º lugar no grid da corrida sprint do GP da China representou também a segunda vez, em dois treinos classificatórios, que Bortoleto avançou para o Q2 (SQ2 no quali da etapa curta). Também, ele bateu o companheiro de equipe, Hulkenberg, em todas as sessões.

A classificação para a corrida principal de Xangai está marcada para as 4h (horário de Brasília) deste sábado (22), com transmissão da Band no Brasil e da F1TV no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real. O GP será no domingo (23), também as 4h.

Resultado final da corrida sprint do GP da China:

Hamilton NÃO DÁ CHANCE a rivais e vence SPRINT! Piastri 2º e Max 3º. Bortoleto É ATINGIDO POR DOOHAN

