Esteban Ocon foi um dos destaques do GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo não só por largar em 16º no grid e finalizar a corrida em sétimo, mas também, por proporcionar uma das ultrapassagens mais bonitas da prova ao superar, simultaneamente, Pierre Gasly e Sebastian Vettel, fazendo muita gente comparar o movimento feito pelo francês com o feito pelo bicampeão Mika Hakkinen em 2000.

Ocon começou começou a planejar o movimento saindo da La Source, observando que Vettel estava ultrapassando Gasly muito cedo e que ficaria sem DRS a longo prazo. O francês da Alpine então usou a tática de um 'pequeno elevador' para a Eau Rouge abrindo um pouco a diferença, o que significou que ele pôde maximizar o efeito de estilingue no topo da colina saindo da Raidillon antes de passar pelos dois carros.

O movimento, com Vettel no meio da pista e Ocon e Gasly se movimentado para os lados, atraiu comparações para a ultrapassagem feita por Mika Hakkinen em cima de Michael Schumacher de forma semelhante em Spa, em 2000, usando Ricardo Zonta que era retardatário e estava no meio do traçado, assim como Sebastian Vettel, de isca.

Após a corrida, Ocon explicou como percebeu que daria para fazer a ultrapassagem sob os dois pilotos ao mesmo tempo.

"Eu estava, tipo, a zona de detecção está lá e ele [Vettel] estava passando por Pierre muito cedo ele não vai conseguir o DRS!", Ocon explicou. "A partir daí, levantei um pouco o acelerador, consegui um pouco de folga para poder usar a velocidade em linha reta. E então, a surpresa e a confirmação foi que Pierre tinha DRS.

"Eu consegui ir pelo lado esquerdo. Seb foi muito justo, ele poderia ter fechado um pouco pelo lado esquerdo, mas ele não fez e eu consegui colocar Pierre do lado de fora da curva 5."

