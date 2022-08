Carregar reprodutor de áudio

Um dos pontos mais polêmicos do GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana foi a mensagem de Fernando Alonso à equipe após o incidente com Lewis Hamilton. Durante a primeira volta, a Mercedes e a Alpine se tocaram, com o carro #44 quase levantando voo. Após verificarem a manobra, os comissários da FIA não puniram o inglês.

Mas Alonso não deixou passar a oportunidade de cornetar seu ex-rival.

"Que idiota! Fechar a porta do lado de fora. Nós tivemos uma grande largada, mas esse cara só sabe como pilotar e largar saindo de primeiro"

Pesado? Não para os padrões Alonso. Relembre quando o bicampeão foi polêmico ao rádio.

GP do Azerbaijão de 2018

Fernando Alonso, McLaren MCL33 Renault Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Após ser tocado na primeira volta, Alonso não poupou palavras ao se referir aos seus rivais. “Que cara mais idiota, ele me fechou a porta. INACREDITÁVEL. Você toma cuidado na curva 1, na curva 2 e eles batem em você. Idiota do c******!

GP da França de 2018

Fernando Alonso, McLaren MCL33 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nos primeiros giros, Alonso e Sebastian Vettel se tocaram, com o espanhol indo para o fundo do pelotão. “Eu toquei com o Vettel. Eu espero que ele tenha danos! Que manobra estúpida!

GP da Rússia de 2015

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda Photo by: McLaren

Vivendo seus piores dias na F1 com a McLaren, Alonso foi informado que ele teria que aguentar a pressão de Felipe Massa até o término da prova. “Eu amo o seu senso de humor”.

GP da China de 2017

Fernando Alonso, McLaren MCL32 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Se Kimi Raikkonen fica bravo sem ter o que beber durante uma corrida, Alonso faz questão de recusar o líquido que hidrata os pilotos em uma corrida. O espanhol não curtiu muito a sugestão de seu engenheiro para beber o líquido: “Eu não preciso de porcaria de bebida alguma. Está acontecendo uma corrida, estou concentrado o suficiente para manter o carro na pista, sabe?”

GP do Canadá de 2015

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Honda Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Em Montreal, Massa estava a 7.5s de Alonso e o seu engenheiro pediu para segurar o brasileiro, mas ao mesmo tempo economizar combustível. “Eu não quero! Eu não quero! Eu já tenho muitos problemas nesse momento, pilotando com isso e parecendo amadores, então ou eu corro ou me concentro no combustível.”

GP da Itália de 2017

Fernando Alonso, McLaren MCL32 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Outro rádio famoso aconteceu quando Alonso foi ultrapassado por Jolyon Palmer, mas se utilizando do corte da chicane. Os comissários da FIA puniram o britânico em 5 segundos, causando a ira do espanhol. “O que Palmer está fazendo? Ele tem que me devolver a posição, ele cortou a chicane. 5 segundos de punição é uma piada!”. Depois de ficar sabendo que Palmer abandonara a prova, a palavra que é utilizada em vários memes na internet até hoje: “Karma!”

GP do Japão de 2015

Fernando Alonso, McLaren MP4-30 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

GP2 Engine. Certamente a interação mais polêmica de Alonso em seu rádio. No auge da crise de relacionamento entre piloto e fabricante, a Honda, no fim de semana do GP do Japão, enquanto era facilmente ultrapassado pelo grid, o espanhol classificou a unidade de potência que utilizava como a que era usada na principal categoria de acesso. “Motor de GP2, GP2... ARGH!”

