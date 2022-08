Carregar reprodutor de áudio

A expectativa de Charles Leclerc em se recuperar no GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou indo por água abaixo devido a uma parada inesperada na terceira volta após ver fumaça saindo de seu duto de freio. Imagens onboard da corrida provam o que a Ferrari já acreditava: uma sobreviseira retirada por Max Verstappen na largada se alojou no carro do monegasco.

Na parada, onde aproveitou para trocar de pneus, a Ferrari descobriu que o problema foi causado por uma sobreviseira presa no duto de freio dianteiro direito. Isso bloqueou o fluxo de ar no disco de freio, criando um superaquecimento massivo. É algo que, no passado, levou a abandonos em GPs.

Enquanto as sobreviseiras são bastante uniformes, sendo quase impossível distinguir umas das outras, foi apurado que a Ferrari examinou imagens onboard da primeira volta para descobrir a origem.

As imagens mostraram que, em meio ao caos causado pelo carro lento de Lewis Hamilton, Verstappen foi um dos pilotos forçados a remover a sobreviseira na área de alta velocidade entre Paul Frère e Blanchimont.

Verstappen admitiu isso posteriormente: "Foi muito caótico, e havia muita sujeira também. Eu tirei a minha porque não podia ver nada, no setor anterior todos estavam indo parar na grama, na brita, mas sobrevivemos sem danos".

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Com Leclerc atrás de Verstappen naquele momento, as imagens mostram que foi a sobreviseira da Red Bull que entrou diretamente no caminho da Ferrari, ficando presa no duto de freio.

Questionado pelo Motorsport.com após a corrida sobre a possibilidade de ter sido a sua sobreviseira que ficou no carro de Leclerc, Verstappen disse: "Espero que não seja minha. Mas haviam muitas coisas, honestamente todos estavam tirando as coisas, e é muito azar que isso tenha acontecido".

Além de ter sido forçado a fazer a parada no começo da prova, comprometendo sua performance, o superaquecimento também comprometeu um sensor no carro de Leclerc, que o levou a ser punido após a corrida por excesso de velocidade no pitlane.

