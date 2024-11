O domingo do GP de São Paulo vai entrar para a história da Fórmula 1 no Brasil. O heptacampeão Lewis Hamilton emocionou a todos presentes no Autódromo José Carlos Pace e o público em casa com uma homenagem ao seu maior ídolo no esporte, Ayrton Senna, guiando uma das McLarens do brasileiro.

O britânico foi o escolhido para fazer parte da homenagem aos trinta anos do legado de Ayrton Senna na Fórmula 1, pilotando o marcante McLaren MP4/5B, que foi o carro do bicampeonato do histórico piloto brasileiro por Interlagos.

O heptacampeão pilotou o carro com a pintura vermelha e branca por volta do Autódromo José Carlos Pace, com direito a volta com a bandeira brasileira, emulando uma das cenas mais conhecidas de Senna.

Hamilton, após ser eliminado dos treinos classificatórios no Q1, entrou na pista aproximadamente às 10h15 e deu cerca de cinco voltas pelo autódromo para delírio dos fãs nas arquibancadas e de todo o público presente. Confira as imagens da cãmera onboard (dentro do carro)!

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!