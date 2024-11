Max Verstappen fez uma corrida de recuperação no GP de São Paulo de Fórmula 1 para ser marcada na história, saindo do 17º lugar e conquistando o troféu de Interlagos. Além disso, o tricampeão marcou 17 voltas mais rápidas, levando o ponto extra para casa.

As 69 voltas na chuva viram um piloto como um campeão com letra maiúscula, resultando não apenas em uma das mais belas reviravoltas dos últimos anos, mas também em um desempenho que o próprio holandês lembrará por muito tempo.

A vitória tem um duplo significado, não apenas porque o piloto da Red Bull estava ausente do degrau mais alto do pódio desde o GP da Espanha, mas também porque fez um movimento decisivo para a conquista do tetracampeonato.

Com uma posição de largada péssima, em parte devido a uma penalidade de cinco posições por troca de motor e em parte devido ao acidente e Lance Stroll nos minutos finais do Q2, que não lhe permitiu melhorar seu tempo, ele precisava de uma 'atuação de gala', também levando em conta que o rival pelo título, Lando Norris, estava largando na pole.

Foi o que aconteceu desde o início, com uma mistura de agressividade e coragem do holandês passando do lado de fora da curva 3, que lhe permitiu escalar o grid e voltar para o top 10, dando impulso à volta por cima.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Com o grupo permanecendo compacto atrás de Yuki Tsunoda, que ocupou o terceiro lugar nos primeiros instantes da corrida, o tricampeão ganhava posição volta após volta , até chegar atrás de Charles Leclerc após 14 voltas.

O interessante foi que, além de ficar 'preso no trânsito', o potencial de Verstappen em uma pista livre já havia sido vislumbrado nessas voltas, já que, nas poucas em que havia ar relativamente limpo para se aproximar do monegasco depois de ultrapassar Liam Lawson, ele imediatamente caiu abaixo da marca de 1min24s.

Tempo esse que não era apenas a volta mais rápida até então, mas também pelo menos meio segundo mais rápido do que o resto do grid. Foram exatamente essas voltas que permitiram que o holandês diminuísse a diferença de quase três segundos para Leclerc em pouco tempo, embora o piloto da Ferrari estivesse claramente no tráfego.

Para uma referência mais interessante, é interessante fazer a comparação com George Russell, que estava liderando, embora sob pressão de Norris, não tinha nenhum piloto à sua frente que pudesse criar spray de água ou prejudicá-lo com ar sujo.

Verstappen mostrou que poderia fazer a diferença nas áreas de alta velocidade da pista, aquelas em que a Red Bull se mostrou competitiva mesmo em condições de pista seca, mas também nas seções de frenagem, sendo capaz de trazer mais velocidade para a fase de desaceleração.

Isso pode ser particularmente observado no segundo setor, onde o tricampeão conseguiu obter picos de até 10 km/h a mais do que a Mercedes e, até certo ponto, até mesmo a própria McLaren.

Telemetria da disputa de Max Verstappen e George Russell na volta 12 de Interlagos Foto de: Gianluca D'Alessandro

Sem troca de pneus

Depois de tentar ultrapassar Leclerc várias vezes sem sucesso, foi a chegada da chuva após 25 voltas que mudou o cenário, pois alterou totalmente a corrida.

George Russell, que liderava o GP naquele momento, e Lando Norris e Yuki Tsunoda pararam para trocar os pneus, uma escolha pela qual pagaram caro, Já Verstappen e Esteban Ocon optaram por permanecer na pista.

Uma decisão que, no caso do piloto taurino, foi compartilhada com o pitwall, mas que, na verdade, partiu dele: no auge do aguaceiro, já que ele havia sido informado de que a chuva diminuiria nas voltas seguintes, foi o próprio holandês que sugeriu ficar de fora, mesmo quando a pista estaria totalmente molhada.

Uma escolha endossada pela equipe, que o seguiu em suas indicações, enquanto Sergio Pérez, bem mais atrás na classificação, decidiu experimentar o pneu pesado para pista molhada, já que eles não tinham muito a perder.

Observando os tempos, essa foi, na verdade, a fase em que Verstappen teve mais dificuldades durante toda a corrida, não apenas contra aqueles que haviam colocado o pneu de chuva anteriormente, mas também contra aqueles que haviam parado para um novo intermediário.

Da mesma forma, a comparação com Ocon, que permaneceu na pista com intermediários usados, também foi favorável ao francês, mas aqui a consideração de que, lutando pelo título, o holandês foi muito cauteloso, especialmente na stint para evitar a aquaplanagem, também pesou.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A bandeira vermelha causada pelo acidente de Franco Colapinto permitiu que os três primeiros colocados trocassem os pneus nos boxes sem perder suas posições, especialmente porque a entrada anterior do Safety Car havia compactado o grupo.

Sem a bandeira vermelha, Max teria tido a vantagem da posição na pista em uma pista onde, sem o DRS, era difícil ultrapassar atrás da nuvem de água, mas um pneu com cerca de 30 voltas de idade.

Uma escolha complexa, mas que faz sentido. Por um lado, há aqueles que jogaram pelo seguro, como a Mercedes e a McLaren, com os papaias decidindo parar e trocar para um pneu intermediário, considerando o fato de que correr com borracha usada em uma pista muito molhada poderia ter causado um acidente, perdendo pontos vitais para o campeonato de construtores.

Por outro lado, houve aqueles que ousaram mais, tendo em vista que, com chuva forte, como a que caiu em Interlagos, a direção de prova tende a acionar o safety car ou a bandeira vermelha, especialmente se muitos pilotos ainda estiverem com pneus intermediários.

Além disso, como visto pela manhã, um acidente estava sempre próximo: não é coincidência que nem mesmo o próprio Russell quisesse parar para um pit stop ou, na melhor das hipóteses, voltasse para a pista totalmente molhada.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1ª posição, recebe a bandeira quadriculada Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Domínio do holandês

Após o reinício, Verstappen não conseguiu ultrapassar Ocon imediatamente, mantendo um ritmo que Christian Horner considerou conservador: "Acho que a corrida foi reiniciada muito cedo. Max optou por uma abordagem conservadora e Ocon se esticou, estava começando a se aproximar e então houve outro Safety Car. E no reinício seguinte, a manobra de frenagem dele na curva 1 foi excepcional".

Foi o reinício, após o acidente de Sainz, que realmente mostrou a "raça" de Verstappen, com uma manobra decisiva porque ele sabia que aquela era sua melhor chance de assumir a liderança.

A partir desse momento, Verstappen começou a bater recordes de volta rápida repetidas vezes, chegando ao total de 17, tanto que ampliou a vantagem sobre Ocon da Alpine para 20 segundos em menos de 30 voltas, o suficiente para forçar o pitwall a pedir que ele diminuísse o ritmo e trouxesse a vitória para casa.

Uma superioridade que, com as devidas comparações, lembra o que foi visto em no GP do Japão de 2022, na corrida reduzida após a bandeira vermelha: um ritmo impressionante com uma incrível confiança no carro, especialmente nas áreas mencionadas anteriormente, ou seja, nos trechos mais rápidos e nas seções de frenagem.

É claro que, nesse caso, contra o Alpine, o downforce extra ajudou, mas talvez a melhor indicação seja o que Lando Norris deu no final da corrida: "Se Max tivesse largado na frente, ele teria nos ultrapassado".

