O piloto da Red Bull, Max Verstappen, brincou com os repórteres presentes na coletiva de imprensa oficial da FIA após sua vitória impressionante no GP de São Paulo da Fórmula 1, "procurando a mídia britânica" que não tinha visto na sessão de atendimento.

Após o GP do México, Verstappen recebeu muitas críticas por seu estilo de pilotagem: ele recebeu duas penalidades de 10 segundos por sua disputa agressiva com Lando Norris. Um de seus críticos mais ferrenhos foi o britânico ex-piloto de F1, Damon Hill, campeão em 1996.

Em interlagos, entretanto, o holandês subiu ao lugar mais alto do pódio com uma corrida limpa e excelente, partindo do 17º lugar no grid, dando um grande passo em direção ao título de campeonato de pilotos, enquanto Norris terminou em sexto lugar, partindo da ple.

Na coletiva de imprensa após a corrida, Verstappen dirigiu-se à imprensa britânica, alegando não tê-la visto na sala de imprensa:

"Tenho uma pergunta rápida! Agradeço a presença de vocês aqui, mas não vejo ninguém da imprensa britânica. Vocês estão correndo para não perder o voo? Ou eles não sabem onde é a coletiva de imprensa?", brincou.

