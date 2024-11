Lewis Hamilton, piloto da Mercedes e cidadão brasileiro honorário desde 2022, foi escolhido para dirigir o carro McLaren MP4/5B na ação chamada "Senna Sempre", marcada para as 17h do sábado (2). O britânico falou, em coletiva de imprensa na quinta-feira, sobre a emoção de pilotar o carro de 1990 do tricampeão e lenda da Fórmula 1, Ayrton Senna.

"Eu nunca, em muitos anos, pensei que eu conseguiria pilotar um carro como esse", confessou. "Eu me lembro que alguém me contatou, o meu gerente me contou sobre isso, e eu pude ter a oportunidade".

"Quando eu estava na McLaren, eu tive a oportunidade de dirigir um daqueles MP4/4 [modelo do campeonato de 1988, o primeiro vencido por Senna], e foi incrível. E só o pensamento de pilotar um carro como esse aqui. Eu me lembro das corridas em que ele finalmente ganhou e levantou a bandeira".

O heptacampeão da F1 afirmou estar emocionado para a homenagem: "Sim, definitivamente será uma experiência muito emocionante. Espero que as pessoas estejam aqui para ver isso".

'Eu tinha um capacete feito, o capacete dele [Senna] feito para mim, mas eu não sei se vou usar esse amanhã. Eu acho que o objetivo inicial era para ser uma surpresa, eu com o macacão branco e fazendo uma volta ao redor da pista, e pareceria que seria ele ali, mas é impossível manter isso [surpresas]".

Quando perguntado se estaria pronto para pilotar o carro do tricampeão da Fórmula 1, por ter direção manual, Hamilton brincou que deveria saber por pilotar sempre.

"Eu sempre estou pilotando, então eu deveria. Não, eu costumava ser muito bom quando eu era mais jovem, e quando eu pilotei o MP4/4, eu conseguia fazer isso. É algo que eu senti falta, eu gostaria que tivéssemos feito isso antes".

